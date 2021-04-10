МИД Грузии решает вопрос о возвращении посла на Украину

Тбилиси, 10 апреля. Министерство иностранных дел Грузии работает над вопросом возвращения на Украину посла Теймураза Шарашенидзе. Он был отозван в 2020 году.

Об этом рассказала пресс-спикер МИД Грузии Мариам Нарчемашвили в беседе с журналистами местных СМИ. По ее словам, общие цели Тбилиси и Киева в вопросах евроатлантической интеграции ведут к необходимости присутствия на Украине грузинского посла.

«Повестка дня подобных активных двусторонних отношений, естественно, требует пребывания посла на месте. Во внешнеполитическом ведомстве уже работают над этим вопросом», — объяснила представитель МИД.

Ранее политолог Рамаз Сакварелидзе рассказал о сложных отношениях между грузинской оппозицией и официальными властями страны.