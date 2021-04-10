Плач может положительно сказываться на здоровье человека

Москва, 10 апреля. Большинство людей стараются сдерживать слезы. Недавно ученые пришли к выводу, что человеку не стоит отказывать себе в желании поплакать.

Плач позволяет человеку избавиться от стресса, считают эксперты. Этот факт удалось подтвердить в ходе многочисленных научных исследований.

Слезы защищают глаза при нарезке лука, который провоцирует их появление. Таким образом жидкость избавляет зрительный орган от раздражительного жжения. При плаче выход слез осуществляется не только через глаза, но и через нос, что позволяет его полости освобождаться от вредных бактерий.

Плачь значительно улучшает настроение. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов, которые провели специальный эксперимент. В ходе него добровольцы смотрели драматический фильм. Те, кого кинолента растрогала до слез, ощущали себя психологически лучше, чем те, кто пытался сдержать их.

Состояние органов зрения может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Как сообщалось ранее, врач-терапевт Ирина Ескова объяснила, как по глазам можно определить опасное заболевание.