Баранец рассказал, как российские системы РЭБ помогли раскрыть секреты НАТО

Москва, 10 апреля. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволили России раскрыть секреты оружия стран НАТО. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, в Пентагоне считают, что Россия опережает США в области РЭБ на десять лет. Однако в действительности отставание в этой сфере достигает 20 лет. При этом базирующиеся в Сирии российские комплексы радиоэлектронной борьбы вынуждают «сходить с ума» американские самолеты-разведчики, а также сбивают с курса крылатые ракеты «Томагавк», передает «Экономика сегодня».

«Один американский командующий выступал и говорил: «Невозможно работать, эти русские создали такое, что наши самолеты сходят с ума и не соображают». А помните 56 американских «Томагавков», которые гордо запустил Трамп? Сколько из них попало по целям? Одна треть», — пояснил Баранец.

Он также добавил, что в распоряжении российских специалистов оказались фрагменты американских ракет, которые были тщательно изучены, что позволило более эффективно бороться с ними. Кроме того, российские комплексы РЭБ оказывают серьезное противодействие ударным беспилотникам, в том числе турецким дронам Bayraktar.

«Некоторые из «Томагавков» наши ученые-конструкторы с большим любопытством исследуют в НИИ, где мы занимаемся ракетными вооружениями. Иногда американцы подбрасывают хорошие идеи. Мы теперь знаем, как устроены «мозги» их ракет. И «Байрактары» лежат — а как же? На зуб берем и смотрим, как и что сделано», — сказал Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее в Счетной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. По словам американских чиновников, Россия значительно опережает США в сфере радиоэлектронной борьбы, передает «Царьград».