Президент ЦАР и глава МИД Анголы договорились развивать сотрудничество между странами

Банги, 10 апреля. Центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера встретился с министром иностранных дел Анголы Антониу Тете. На переговорах также присутствовала глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Политики наметили перспективные направления двустороннего сотрудничества.

«Господин Тете обсудил с президентом Туадера возможность объединения необходимых ресурсов Анголы и Центральноафриканской Республики для развития взаимовыгодного партнерства», — говорится на странице Правительства ЦАР в Facebook.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на этой неделе также провел встречу с представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Натали Букли. Они говорили о будущих направлениях работы международной миссии на территории ЦАР.