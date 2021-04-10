Учительница биологии развращала 12-летнего школьника под Курском

Курск, 10 апреля. Преподаватель предстанет перед судом за совращение мальчика в Курской области. Уголовное дело рассматривают в суде.

Мать школьника увидела в смартфоне сына сообщения интимного характера, которые отправляла ему учительница биологии. Родители сразу же обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Выяснилось, что между 40-летней женщиной и учеником была не только переписка, но и сексуальная связь. В рамках следственных мероприятий правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

Отмечается, что у учительницы есть супруг и двое детей. Мужчина не верит, что его жена могла совершить такие действия.

Житель Павловска пытался развратить трехлетнюю девочку. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщал сайт 360tv.ru.