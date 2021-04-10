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РПЦ посоветовала верующим воздержаться от зарубежных паломничеств перед Пасхой

РПЦ посоветовала верующим воздержаться от зарубежных паломничеств перед Пасхой

Москва, 10 апреля. Православным христианам из России рекомендуется воздержаться от зарубежных паломничеств перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 2 мая.

От поездок за границу с целью паломничества стоит воздержаться до окончания пандемии коронавируса, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). По возможности следует оставаться дома и посещать только расположенный поблизости храм.

«Я надеюсь, что время для паломничества еще придет», — сказал митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24».

Пасхе предшествует Страстная неделя. Главная пасхальная служба начинается вечером Великой субботы с внесения в храмы огня. Он символизирует Свет Божий.

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