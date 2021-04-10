РПЦ посоветовала верующим воздержаться от зарубежных паломничеств перед Пасхой

Москва, 10 апреля. Православным христианам из России рекомендуется воздержаться от зарубежных паломничеств перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 2 мая.

От поездок за границу с целью паломничества стоит воздержаться до окончания пандемии коронавируса, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). По возможности следует оставаться дома и посещать только расположенный поблизости храм.

«Я надеюсь, что время для паломничества еще придет», — сказал митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24».

Пасхе предшествует Страстная неделя. Главная пасхальная служба начинается вечером Великой субботы с внесения в храмы огня. Он символизирует Свет Божий.