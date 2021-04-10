Дава заинтриговал поклонников новым треком о последних событиях в своей жизни

Москва, 10 апреля. Известный певец, блогер и участник шоу «Танцы со звездами» Давид Манукян (Дава) пообещал поклонникам в ближайшее время представить новую песню.

Давид Манукян после расставания с певицей Ольгой Бузовой сосредоточился на творчестве. Артист признался фолловерам в Stories, что у него родился еще один трек. По словам блогера, композиция связана с последними событиями его жизни.

«Родился трек, мотивационный трек, душевный. Все последнее происходящее я выскажу в этом треке. Этот трек не для чартов. Я уверен, что вы найдете в нем что-то свое», — поделился музыкант.

Поклонники исполнителя хитов «Ролекс» и «Обнулила нас» уверены, что у Давы появилась новая девушка. Многие решили, что он встречается со своим директором Анной Маковской. Однако певец неоднократно говорил, что с Маковской его связывают исключительно рабочие и дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина сделала любовный приворот, объектом которого стал Давид Манукян. Звезде телестройки пришлось пойти на этот шаг в шоу Comment Out. Ксении было очень неудобно, поскольку бывшая девушка Давы является ее подругой.