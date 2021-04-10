Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названы пять способов похудеть без моральных травм

Названы пять способов похудеть без моральных травм

Москва, 10 апреля. Существуют пять проверенных способов избавиться от лишних килограммов без моральных травм. Подробнее о них рассказала диетолог-психолог Евгения Рахманова.

Тем, кому сложно отказаться от булочек, специалист порекомендовала постепенно ограничивать их количество, заменяя продуктами, содержащими триптофан. Среди них орехи, мясо и рыба. Любая диета приводит к стрессу. Чтобы компенсировать «эмоциональный голод», Евгения Рахманова посоветовала сместить вектор внимания с еды на что-то другое, не менее приятное.

«Нам не хватает яркости жизни, и еда становится самым доступным источником заветного эндорфина. Вместо еды в жизнь должно прийти общение с близкими, спорт, секс», — отметила собеседница 5-tv.ru.

К тому же для быстрого, но «безболезненного» для организма похудения нужно высыпаться. Желательно отдыхать не менее семи или восьми часов ночью. Доказано, что сон напрямую влияет на выработку гормонов голода и насыщения. Чтобы похудеть, нужно обратить внимание на качество продуктов. Например, майонез можно заменить йогуртом и добавить больше овощей в меню. Важно не забывать о любой активности, благодаря которой на некоторое время можно забыть о желании съесть что-то вредное.

Неправильное питание опасно не только набором лишнего веса, но и скачками уровня сахара в крови. Об этом заявила врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова. Особенно вредят здоровью частые перекусы. Не стоит увлекаться диетическими батончиками из злаков и сухофруктов.

Новости партнеров