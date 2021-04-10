Названы пять способов похудеть без моральных травм

Москва, 10 апреля. Существуют пять проверенных способов избавиться от лишних килограммов без моральных травм. Подробнее о них рассказала диетолог-психолог Евгения Рахманова.

Тем, кому сложно отказаться от булочек, специалист порекомендовала постепенно ограничивать их количество, заменяя продуктами, содержащими триптофан. Среди них орехи, мясо и рыба. Любая диета приводит к стрессу. Чтобы компенсировать «эмоциональный голод», Евгения Рахманова посоветовала сместить вектор внимания с еды на что-то другое, не менее приятное.

«Нам не хватает яркости жизни, и еда становится самым доступным источником заветного эндорфина. Вместо еды в жизнь должно прийти общение с близкими, спорт, секс», — отметила собеседница 5-tv.ru.

К тому же для быстрого, но «безболезненного» для организма похудения нужно высыпаться. Желательно отдыхать не менее семи или восьми часов ночью. Доказано, что сон напрямую влияет на выработку гормонов голода и насыщения. Чтобы похудеть, нужно обратить внимание на качество продуктов. Например, майонез можно заменить йогуртом и добавить больше овощей в меню. Важно не забывать о любой активности, благодаря которой на некоторое время можно забыть о желании съесть что-то вредное.

Неправильное питание опасно не только набором лишнего веса, но и скачками уровня сахара в крови. Об этом заявила врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова. Особенно вредят здоровью частые перекусы. Не стоит увлекаться диетическими батончиками из злаков и сухофруктов.