Москва, 10 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский может подвергнуться уголовному преследованию после окончания срока на посту главы государства, сообщил политолог Олег Неменский.

По словам эксперта, действующий гарант пытается идти по стопам своего предшественника Петра Порошенко и завоевывать репутацию на Западе. Зеленский надеется, что иностранные покровители спасут его от уголовного или иного преследования после окончания президентства, уверен Неменский.

«Порошенко все-таки удерживал страну в более или менее легальном поле… А Зеленский приходит к откровенно антиконституционным действиям, <…> то есть это путь узурпации власти», — сказал политолог.

Как стало известно ранее, на Украине назвали провальными итоги визита Зеленского в Катар.