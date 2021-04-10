Детали для самолетов могут начать печатать на разработанном в России 3D-принтере

Москва, 10 апреля. Группа российских инженеров разработала прототип 3D-принтера, с помощью которого можно будет печатать крупногабаритные объекты.

Разработкой устройства занялась команда инженеров «Робопринт», которая входит в состав сообщества инновационных проектов Ventum Nova НИУ «МЭИ». Такую информацию сообщили в пресс-службе Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт».

Созданное учеными устройство можно будет использовать для печати неограниченных по размерам деталей. По мнению разработчиков, принтер пригодится в авиакосмической отрасли для корпусов самолетов. Также его смогут применять в машиностроении и судостроении.

«Главной особенностью «Робопринта» является печать во внешнем пространстве. Вторая особенность – многопоточная печать роем роботов. Это помогает создавать детали любого размера в ускоренном режиме», — пояснили разработчики.

Не так давно стало известно, что группе ученых при помощи 3D-принтера удалось создать небольшой фрагмент самоорганизующейся ткани головного мозга. В будущем разработчики намерены усовершенствовать свое устройство путем добавления дополнительных инструментов для наблюдения и аналитики.