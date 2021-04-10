Михайлов заявил о проблемах в казанском «Зените» и рассказал, кто выиграет чемпионат

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по волейболу Максим Михайлов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о непростом сезоне, проблемах в казанском «Зените» и поделился ожиданиями от финального матча чемпионата России по волейболу между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».

10 апреля в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги по волейболу определится новый чемпион. Им станет либо московское «Динамо», либо санкт-петербургский «Зенит». Днем ранее в Москве прошли полуфинальные матчи «Финала шести», где питерская команда в пяти партиях одержала волевую победу над кемеровским «Кузбассом», а столичное «Динамо» в четырех сетах оказалось сильнее еще одного сибирского клуба — новосибирского «Локомотива».

Последний раз столичный клуб становился обладателем золотых медалей ЧР в сезоне 2007/2008, когда на паркете блистали еще юные представители национальной команды — Александр Волков, Сергей Гранкин, Юрий Бережко и Алексей Остапенко. «Зенит» из Санкт-Петербурга, основанный в 2017 году, будет впервые сражаться за чемпионский титул. За свою недолгую историю питерцы два раза были пятыми (2017/2018, 2019/2020) и раз сумели добраться до бронзовой награды чемпионата в сезоне 2018/2019. В любом случае в этом году Санкт-Петербург перепишет историю и займет высшее место за все время своего существования.

Что касается многолетнего лидера отечественного волейбола — казанского «Зенита», выигравшего все, что только можно как на российской, так и на международной арене, то в последние годы команда значительно сдала позиции. Казань, не дающая на протяжении десятилетия и близко к себе подобраться, в этом году впервые за 15 лет осталась без призового места на ЧР. В прошлом году казанцы впервые в истории не смогли преодолеть групповой этап самого главного и престижного европейского турнира — Лиги чемпионов.

Многолетний лидер казанского «Зенита», олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Максим Михайлов в эксклюзивном интервью ФАН признался, что итоговый результат чемпионата его расстроил, так как в течение сезона командой была проделана колоссальная работа.

— Впервые за долгое время, кажется, за 15 лет казанский «Зенит» не смог завоевать медали чемпионата России. Переживаете по этому поводу?

— «Зенит-Казань», действительно, впервые за долгие годы не попал в медали. Это большое расстройство для клуба, для игроков и для меня лично. Это печально осознавать. В этом сезоне мы проделали большую работу, но нам не удалось достичь положительного результата. Безусловно, мы расстроились после поражения кемеровскому «Кузбассу», понимали, что уже не сможем побороться за медали чемпионата, так как, повторюсь, очень долго шли к этому. Было непросто. Длинный сезон, и очень печально проигрывать его, тем более в двух играх мы уступили всего 2 очка, они могли решить многое, и мы бы сыграли в полуфинале, но, к сожалению, вылетели.

— Последние несколько лет результаты команды ухудшаются, нет той уверенности, присущей казанской команде. Неужели на «Зенит» негативно повлиял уход звездных легионеров — американца Мэттью Андерсона и кубинца Вильфредо Леона?

— На это есть много причин. Я не сказал бы, что с Леоном и Андерсоном Казань выиграла бы чемпионат в этом году. Наверное, чемпионат Суперлиги стал сильнее. Действительно, в России сейчас есть 5–6 команд, которые могут претендовать на победу в чемпионате. Еще 5 лет назад такое было тяжело представить. Безусловно, команда с Леоном и Андерсоном выглядела тогда иначе, но не факт, что тот состав победил бы в этом сезоне.

Есть, наверное, еще один фактор. Он заключается в том, что уровень игроков, к сожалению, со временем начинает немного падать. Действительно, таких талантливых волейболистов, как те же Леон и Андерсон, появляется все меньше и меньше. Не знаю, с чем это связано.

Когда ты имеешь в команде стабильных, хороших игроков, намного проще думать и завоевывать высокие результаты. Проблема не в наших легионерах, проблема во всей команде, во всем клубе. Нужно сделать правильные выводы, перестроиться и строить команду, как говорится, с нуля.

— Команда в матче за 5-е место с «Факелом» из Нового Уренгоя все же собралась и смогла завоевать путевку в Кубок ЕКВ на следующий сезон. Это хоть немного скрасило разочарование от сезона?

— Не скажу, что испытываю позитив и хорошие эмоции от того, что мы смогли занять 5-е место и попасть в Еврокубки, но все равно для клуба и игроков было важно закончить сезон на положительной ноте.

— Вы уже больше 10 лет являетесь одним из самых стабильных игроков не только в России, но и в мире. Мало кто может держать такой уровень так долго. В чем ваш секрет?

— Я не вправе оценивать свою игру. Хорошо ли я играю, стабильно или нет, наверное, это дело специалистов, болельщиков, людей, которые следят за мной. От себя скажу, что я стараюсь работать в каждом эпизоде на максимуме, выкладываться на каждой тренировке и на каждой игре. Для меня нет никакой разницы — играю ли я Кубок России, предварительный этап чемпионата России или финал Олимпийских игр — я всегда стараюсь выкладываться на максимум.

— Кто станет чемпионом России сезона 2020/2021?

Я считаю, что сегодня в финале чемпионата России будут играть две хороших, равных команды. Несмотря на то, что московское «Динамо» выиграло предыдущие шесть или семь встреч, я думаю, питерский «Зенит» не будет сегодня выглядеть слабо, ведь у них очень хороший набор игроков. Я думаю, будет многое зависеть от психологического момента: кто сможет хорошо и правильно настроиться на игру и показать свой максимум, тот и победит.