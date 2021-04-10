Главный инфекционист Москвы заявил о возвращении опасной забытой болезни

Москва, 10 апреля. В последнее время медики отмечают участившиеся случаи заболевания лепрой, также известной как проказа. Об этом в интервью ФАН рассказал главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Лепра была главным инфекционным бичом средневековой Европы вплоть до появления чумы в XIV столетии. Однако с XV века болезнь становилась все более изученной и менее распространенной. Сегодня этот вид инфекции официально внесен Всемирной организацией здравоохранения в список забытых болезней.

«В последнее время отмечается некоторое повышение заболеваемости лепрой. Это единичные случаи, но тем не менее они наблюдаются», — рассказал Николай Малышев.

Заболевание может передаваться через выделения из носа и рта, а также во время тесных контактов с людьми, которые не получают соответствующего лечения. При этом главный инфекционист Москвы отметил одну из особенностей заболевания: оно может проявиться значительно позже, чем произойдет заражение.

«Лепра близка по своим бактериальным характеристикам к туберкулезу, но ее инкубационный период может составлять несколько лет или даже десятилетий», — добавил собеседник ФАН.

Лепра представляет собой разновидность гранулематоза; болезнь при отсутствии адекватной терапии может поражать кожу, периферическую нервную систему, а иногда и другие органы и системы организма. В Средние века по всей в Европе действовали тысячи лепрозориев, где содержались больные проказой. Большинство из них были открыты при монастырях. В целях изоляции таких пациентов от общества в отдельных случаях использовались даже специальные литургические обряды, связанные с пожизненным погребением больного человека.

Сегодня лепра успешно лечится. При своевременной диагностике от заболевания можно избавиться полностью.