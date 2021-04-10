Поклонникам не понравился архивный снимок певицы Ольги Орловой

Москва, 10 апреля. Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась в Instagram архивным снимком. Фанатам не понравилась фотография звезды в молодости.

Редкий кадр был сделан в девяностых, когда она только начинала карьеру в популярном коллективе. На снимке можно увидеть юную девочку с осиной талией, она стоит на коленях на сцене и держит микрофон.

«Вот так бывает: покопаешься в фотографиях и найдешь фотку, где мне, скорее всего, нет 20», — написала Орлова.

Публикация очень быстро набрала почти 100 тысяч лайков, но мнения поклонников о молодой Орловой разделились. Некоторые поклонники осыпали ее комплиментами, но большинству фото показалось некрасивым из-за непропорциональной фигуры Ольги. В итоге звезда ограничила возможность комментировать ее пост.

«Какая красотка! Вы самая любимая всегда для меня были из всех «Блестящих»! От голоса просто тащилась», — написала пользовательница. «Извините, но на фото очень худая. А голова, наоборот, очень большая», — заметил фолловер. «Ничего против Ольги как певицы не имею, но фото не понравилось. Головастик какой-то», — пожаловался подписчик. «Голову как будто приделали к другому телу», — уверяет еще один пользователь.

Ранее Ольга Орлова опубликовала снимок с собаками на кровати. Звезда пошутила, что читает своим любимцам сказку на ночь.