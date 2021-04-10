ВСУ нанесли минометный удар по поселку в ДНР

Донецк, 10 апреля. Обстрелу подразделений Вооруженных сил Украины подвергся поселок Октябрь, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили официальные представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ выпустили в направлении поселков Октябрь и Пищевик три мины калибром 82 миллиметра. Наличие жертв и разрушений в поселках в настоящий момент уточняются, сообщили представители Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, почему «сильнейшая армия Европы» боится атаковать Донбасс крупными силами.