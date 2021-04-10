«Зенит» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2020 году

Санкт-Петербург, 10 апреля. Чистый убыток «Зенита» в прошлом году стал самым большим среди всех клубов, выступающих в чемпионате России по футболу.

Убыток петербургского «Зенита» в 2020 году составил 2,35 миллиарда рублей. Соответствующие данные представили журналисты издания «РБ Бизнес» со ссылкой на сведения ФНС.

Убыток занявшего вторую строчку в списке московского ЦСКА в прошлом году составил 2 миллиарда рублей. На третьем месте по этому показателю идет столичный «Спартак», который потерял 1,9 миллиарда рублей. Суммарный убыток клубов РПЛ в 2020 году увеличился на 16,1% и составил 4,88 миллиарда рублей.

Ранее стал известен размер первой зарплаты Артема Дзюбы в московском «Спартаке». Сумму форвард рассекретил в ролике, размещенном в Twitter-аккаунте оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.