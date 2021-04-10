Неугомонный абиссинец стал одним из победителей конкурса «Главный котик Новосибирска»

Новосибирск, 10 апреля. Жители Сибири выбрали победителя шестой недели конкурса «Главный котик Новосибирска». Им стал питомец абиссинской породы.

Горожане продолжат выбирать лучших конкурсантов на протяжении еще семи недель. Голосование будет проходить вплоть до 21 мая этого года. Для того чтобы принять участие в конкурсе, людям необходимо опубликовать фотографию своего животного. Так, победителем шестой недели соревнования стал абиссинец. Изображение животного по кличке Макс получило максимум лайков от жителей Новосибирска.

«Кот-бесяка, покусака, покоритель вершин и при этом очень ласковый мурлыка!» — описала характер питомца его хозяйка.

Житель Новосибирска ранее попытал удачу на конкурсе «Главный котик Новосибирска» с огромным питоном. Мужчина отправил организаторам фотографию питомца, но модераторы отказались рассматривать кандидатуру хладнокровного. Они объяснили это тем, что конкурс проводится для котов.