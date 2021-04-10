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Сергей Минаев заявил, что творчество Лободы никому не нужно на Западе

Сергей Минаев заявил, что творчество Лободы никому не нужно на Западе

Москва, 10 апреля. Главный редактор российского Esquire Сергей Минаев раскритиковал творчество украинской поп-дивы Светланы Лободы и заявил, что она никогда не будет большой звездой на Западе.

По словам Минаева, только редкие российские проекты могут стать успешными за границей. Главными причинами главред Esquire называет языковой барьер и разницу в культуре. Единственной сферой, в которой Россия не отстает от Запада, как считает Минаев, является музыка, а точнее жанр хип-хоп. Никакие даже самые успешные и популярные отечественные поп-дивы не смогут пробиться в США.

«Думаю, что наша музыка может быть там востребована, потому что она поменялась. Мы же всегда были про текст. Эта музыка не про текст, а про бит», — размышляет Минаев о российских хип-хоп артистах.

Он отмечает, что во многом именно Интернет помог отечественным рэперам достигнуть уровня западных звезд. И если у них есть шанс стать популярными на Западе, то поп-звезды обречены выступать только для русскоязычной аудитории.

«Зачем им Zivert и Лобода, ну правда? Вот ты приезжаешь в Лас-Вегас и можешь увидеть там всех поп-див, которые только есть. Там десять таких, как Лобода, — от Джей Ло до Бритни Спирс. Кому это нужно?» — заявил Минаев в программе «Специальный гость» на RTVI.

За слова в адрес Светланы Лободы главреду Esquire досталось от продюсера певицы Нателлы Крапивиной. Конфликт разворачивался на глазах у всех пользователей Сети.

«Я сказал просто, что, на мой взгляд, искусство Лободы — это не очень большое достижение. А она написала в Instagram, мол, ваша писанина тоже говно», — рассказал Минаев в программе «Специальный гость» на RTVI.

Кроме журнала Esquire Минаев активно занимается своим YouTube-проектом «Минаев Live». Как оказалось, интернет-шоу приносит своему создателю ежемесячный доход от 3 до 4 млн рублей.

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