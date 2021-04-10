Сергей Минаев заявил, что творчество Лободы никому не нужно на Западе

Москва, 10 апреля. Главный редактор российского Esquire Сергей Минаев раскритиковал творчество украинской поп-дивы Светланы Лободы и заявил, что она никогда не будет большой звездой на Западе.

По словам Минаева, только редкие российские проекты могут стать успешными за границей. Главными причинами главред Esquire называет языковой барьер и разницу в культуре. Единственной сферой, в которой Россия не отстает от Запада, как считает Минаев, является музыка, а точнее жанр хип-хоп. Никакие даже самые успешные и популярные отечественные поп-дивы не смогут пробиться в США.

«Думаю, что наша музыка может быть там востребована, потому что она поменялась. Мы же всегда были про текст. Эта музыка не про текст, а про бит», — размышляет Минаев о российских хип-хоп артистах.

Он отмечает, что во многом именно Интернет помог отечественным рэперам достигнуть уровня западных звезд. И если у них есть шанс стать популярными на Западе, то поп-звезды обречены выступать только для русскоязычной аудитории.

«Зачем им Zivert и Лобода, ну правда? Вот ты приезжаешь в Лас-Вегас и можешь увидеть там всех поп-див, которые только есть. Там десять таких, как Лобода, — от Джей Ло до Бритни Спирс. Кому это нужно?» — заявил Минаев в программе «Специальный гость» на RTVI.

За слова в адрес Светланы Лободы главреду Esquire досталось от продюсера певицы Нателлы Крапивиной. Конфликт разворачивался на глазах у всех пользователей Сети.

«Я сказал просто, что, на мой взгляд, искусство Лободы — это не очень большое достижение. А она написала в Instagram, мол, ваша писанина тоже говно», — рассказал Минаев в программе «Специальный гость» на RTVI.

Кроме журнала Esquire Минаев активно занимается своим YouTube-проектом «Минаев Live». Как оказалось, интернет-шоу приносит своему создателю ежемесячный доход от 3 до 4 млн рублей.