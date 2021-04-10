Появлением на акции в поддержку Навального у колонии Васильева могла нарушить предписание суда — СМИ

Москва, 10 апреля. Глава признанного в РФ иноагентом «Альянса врачей» Анастасия Васильева могла вернуться домой после акции в поддержку блогера Алексея Навального позже установленного срока.

Факт появления Васильевой у колонии, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный, дает правоохранительным органам основания отправить ее под домашний арест. Появлением на публичном мероприятии соратница главы ФБК (признан в РФ иноагентом) нарушила постановление суда, который запретил ей посещать массовые мероприятия и покидать квартиру с 20:00 до 08:00.

Как пишет «ПолитЭксперт», после возвращения с акции к Васильевой пришел начальник инспекции ФСИН, который поинтересовался временем ее прибытия домой. Правоохранительные органы располагали информацией, что Васильева оказалась в квартире на час позже положенного срока. Сама же она сообщила, что якобы прибыла домой вовремя.

Позже в интернете появилась информация, что врач по дороге несколько раз останавливалась по требованию сотрудников ГИБДД, которые пытались выяснить подлинность страхового полиса автомобиля. На youtube-канале организации «Альянс врачей» вскоре после этого появилось видео, в котором Васильева возмущалась поведением полиции.

Telegram-канал «Придыбайло» сообщил, что в 20:10 Васильева была в пути, а ее адвокат Дмитрий Джулай выразил сомнения о том, что она успеет вовремя вернуться домой. Позже Джулай раскритиковал «МБХ-Медиа» за то, что издание якобы исказило смысл его слов. Одновременно с этим в Twitter Васильевой появился пост о том, что врач успела домой вовремя благодаря «пересадкам и электричкам».

По мнению журналистов, команда Васильевой намеренно пытается исказить обстоятельства поездки, чтобы избежать ответственности за нарушение судебных предписаний. Отсутствие данных о ее возвращении домой, путаница в средствах передвижения и неясные слова адвоката могут подтверждать факт ее опоздания. Васильевой может грозить изменение ранее объявленной меры пресечения на более строгую.

Не так давно экс-юрист ФБК Виталий Серуканов поделился инсайдерской информацией о борьбе за лидерство в ФБК. По его словам, в отсутствие Навального Волков может заменить Соболь на Васильеву.