Американские индексы достигли новых максимумов к концу недели

Нью-Йорк, 10 апреля. Фондовый рынок США завершил торговую неделю ростом основных индексов. Биржевые индикаторы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы.

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась ростом индекса Dow Jones на 0,89%, до 33 800,6 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 0,51%, до 13 900,19 пункта. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 завершил торговую сессию на отметке 4128,8 пункта, прибавив за день 0,77%.

Индексы Dow Jones и S&P 500 на этой неделе уже неоднократно обновляли исторические рекорды. Оптимизму на рынке способствовало усиление рисковых настроений инвесторов и надежды на восстановление экономики.

Положительным сигналом для рынка акций также стала свежая статистика Минтруда США по безработице. Кроме того, руководство Федеральной резервной системы (ФРС) отметило общее улучшение ситуации в американской экономике.

Аналитик TeleTrade Марк Гойхман ранее перечислил признаки надвигающегося краха фондового рынка. Он отметил, что знание некоторых ориентиров образования «пузырей» на бирже поможет инвесторам избежать убытков.