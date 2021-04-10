Этапы внедрения инновационной цифровой валюты раскрыли в Центробанке РФ

Москва, 10 апреля. В ходе пресс-конференции Банка России была представлена концепция внедрения цифрового рубля.

Первый зампред Центрального банка России Ольга Скоробогатова назвала процесс разработки и запуска цифровой формы денег «мегапроектом страны». Об этом сообщает RT.

Регулятор планирует осмысленно осуществлять внедрение нового вида валюты. К концу текущего года должен появиться прототип платформы, которая будет тестироваться в течение всего следующего года. Затем ЦБ планирует представить дорожную карту по запуску цифрового рубля.

«Внедрение цифрового рубля будет способствовать снижению издержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и в экономике в целом», — указывается в сообщении Банка России.

Конечная дорожная карта по внедрению платформы будет определена по результатам тестирования в 2022 году. Запуск цифровой национальной валюты будет осуществляться поэтапно.

Готовность к проведению цифровой трансформации недавно подтвердили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Ведомство планирует направить 2,3 млрд рублей с 2021 по 2023 год на цифровизацию.