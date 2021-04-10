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Диетолог перечислил полезные продукты, которые могут спровоцировать бессонницу

Диетолог перечислил полезные продукты, которые могут спровоцировать бессонницу

Москва, 10 апреля. Крайне полезные для организма продукты не рекомендуется употреблять на ужин, так как они могут стать причиной бессонницы, рассказала диетолог Елена Кален.

Сельдерей необходим людям с лишним весом, но он является сильным диуретиком. Съеденное на ночь растение не даст спать из-за желания посетить уборную. Также не рекомендуется употреблять на ночь орехи, богатые сахаром, крахмалом и жирами. К тому же, продукт долго переваривается и мешает нормальному отдыху.

Ягоды, фрукты и свежие овощи тоже вошли в запретный список. Растительная клетчатка способна запустить процесс брожения, так как вечером привычный метаболизм замедляется. В результате человек начнет жаловаться на боли и метеоризм. Плохо усвояемыми продуктами являются бобы, грибы и напитки с кофеином.

Нормализовать сон способен вишневый сок, выяснили американские исследователи. Это объясняется тем, что напиток содержит процианидин В2, который положительно влияет на выработку мелатонина и серотонина.

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