Лидеры Юга Африки договорились о совместной борьбе с терроризмом в Мозамбике

Мапуту, 10 апреля. Сообщество развития Юга Африки (САДК) обеспокоено обстановкой, которая сложилась в Мозамбике после серии атак террористов на севере республики. Лидеры САДК провели внеочередное заседание по ситуации в соседней стране.

Особую тревогу у южноафриканских государств вызвал захват боевиками города Пальма 24 марта. Радикалы убили десятки мирных жителей, среди жертв оказались и иностранцы. Тысячи граждан вынужденно покинули город. Также в регионе прекратилось строительство газового завода французской компании Total, реализация проекта стоимостью в несколько миллиардов долларов остановилась.

Президент Ботсваны Мокветси Масиси, который возглавляет САДК, настаивает на комплексном и скоординированном подходе к борьбе с терроризмом на юге континента. Он отметил, что боевики — угроза не только для Мозамбика, но и для всех государств у его границ.

Участники заседания договорились объединить усилия в борьбе с террористической угрозой. Однако они не сообщили, какие именно шаги предпримут для этого. САДК запланировало провести новый саммит через три недели. Вероятно, на нем будут обсуждаться конкретные действия против боевиков.

Аналитики уверены, что президент Мозамбика Филипе Ньюси, который пытается бороться с вооруженными группировками радикалов самостоятельно, должен прекратить «разыгрывать карту суверенитета» и обратиться к другим членам САДК за помощью.