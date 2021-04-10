Власти Мальты хотят выплачивать отдыхающим по 200 евро для стимуляции туризма

, 10 апреля. Правительство Мальты рассматривает возможность стимулирующих выплат для туристов в размере до 200 евро. Информацией об этом поделились в министерстве туризма республики.

Иностранцы, которые планируют побывать на Мальте, могут получить средства при соблюдении некоторых условий, рассказал глава ведомства Клейтон Бартоло, пишет Reuters. Важно пробыть на территории островного государства не менее трех дней.

Также туристам необходимо осуществить бронь номера непосредственно через местный отель. Если гости решат остановиться в пятизвездочной гостинице, то им выплатят по 200 евро, если в четырехзвездочной — по 150 евро, а в трехзвездочной — по 100 евро.

"Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", — рассказал глава министерства туризма страны.

Согласно плану властей Мальты, размер потенциальной выплаты можно увеличить еще на 10%. Это возможно при условии, если отдыхающий из другой страны забронировал место для отдыха на острове Гозо, который относится к Мальтийскому архипелагу.