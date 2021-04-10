Смоленский школьник погиб от удара током во время игры на «заброшке»

Смоленск, 10 апреля. Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту гибели ученика пятого класса от удара током.
Трагедия произошла в Монастырщинском районе на территории заброшенных гаражей. Школьник во время игры схватился за оголенный электрический провод и погиб на месте.
Губернатор области выразил соболезнования семье погибшего и дал распоряжение местным властям помочь родным мальчика в организации похорон.
«Погибший – младший в семье, у него есть взрослые брат и сестра. Мама воспитывает детей одна. Дал все необходимые поручения своему профильному заместителю Вите Хомутовой и главе района Виктору Титову оказать семье поддержку, а также помочь с организацией похорон. Теперь главное – детально разобраться в ситуации и наказать виновных. Я уже обратился к прокурору Смоленской области с просьбой организовать всестороннюю проверку», – заметил губернатор.
Правоохранители региона занимаются расследованием гибели ребенка.
Транспортные следователи разбираются в трагической гибели 17-летнего подростка, который погиб от удара током на крыше электропоезда в Москве, сообщал ФАН.