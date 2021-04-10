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Смоленский школьник погиб от удара током во время игры на «заброшке»

Смоленский школьник погиб от удара током во время игры на «заброшке»

Смоленск, 10 апреля. Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту гибели ученика пятого класса от удара током.

Трагедия произошла в Монастырщинском районе на территории заброшенных гаражей. Школьник во время игры схватился за оголенный электрический провод и погиб на месте.

Губернатор области выразил соболезнования семье погибшего и дал распоряжение местным властям помочь родным мальчика в организации похорон.

«Погибший – младший в семье, у него есть взрослые брат и сестра. Мама воспитывает детей одна. Дал все необходимые поручения своему профильному заместителю Вите Хомутовой и главе района Виктору Титову оказать семье поддержку, а также помочь с организацией похорон. Теперь главное – детально разобраться в ситуации и наказать виновных. Я уже обратился к прокурору Смоленской области с просьбой организовать всестороннюю проверку», – заметил губернатор.

Правоохранители региона занимаются расследованием гибели ребенка.

Транспортные следователи разбираются в трагической гибели 17-летнего подростка, который погиб от удара током на крыше электропоезда в Москве, сообщал ФАН.

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