Смоленский школьник погиб от удара током во время игры на «заброшке»

Смоленск, 10 апреля. Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту гибели ученика пятого класса от удара током.

Трагедия произошла в Монастырщинском районе на территории заброшенных гаражей. Школьник во время игры схватился за оголенный электрический провод и погиб на месте.

Губернатор области выразил соболезнования семье погибшего и дал распоряжение местным властям помочь родным мальчика в организации похорон.

«Погибший – младший в семье, у него есть взрослые брат и сестра. Мама воспитывает детей одна. Дал все необходимые поручения своему профильному заместителю Вите Хомутовой и главе района Виктору Титову оказать семье поддержку, а также помочь с организацией похорон. Теперь главное – детально разобраться в ситуации и наказать виновных. Я уже обратился к прокурору Смоленской области с просьбой организовать всестороннюю проверку», – заметил губернатор.

Правоохранители региона занимаются расследованием гибели ребенка.

Транспортные следователи разбираются в трагической гибели 17-летнего подростка, который погиб от удара током на крыше электропоезда в Москве, сообщал ФАН.