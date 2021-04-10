Врач объяснил, почему болезни сердца мужчин и женщин лечатся разными препаратами

Москва, 10 апреля. При лечении артериальной гипертонии у мужчин и женщин нужно применять разные методы, рассказала врач Вера Ларина.

Терапия требует разных подходов из-за как физиологических и генетических особенностей, так и из-за разницы в поведении, сообщила заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вера Ларина.

Следует учитывать, что у представительниц прекрасного пола наблюдается меньший диаметр аорты, размер камер сердца, протяженность и объем сосудистого русла, а также масса миокарда. У мужчин гипертония развивается постепенно, когда у женщин в жизни возможны уязвимые периоды, во время которых давление повышается, передают слова медика «Аргументы и факты». Эти и другие особенности следует учитывать при назначении лечения и подборе препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск развития заболеваний сердца повышается при употреблении вяленого мяса. Это происходит из-за того, что продукт содержит большое количество соли, рассказали члены медицинского сообщества Action in salt.