Юрий Гальцев испытал тренажер для космонавтов в эфире «России-1»

Москва, 10 апреля. Известный юморист и пародист Юрий Гальцев согласился на авантюру ведущего Андрея Малахова и испытал специальный тренажер для космонавтов. Спасать артиста пришлось Кларе Новиковой.

Гальцев рассказал, что родители назвали его в честь первого покорителя космоса Юрия Гагарина, ведь он родился 12 апреля 1961 года. В детстве будущая звезда эстрады грезил о небе и звездах. После восьмого класса он даже поступал в Высшее военное Тамбовское авиационное училище, но по здоровью не прошел последнюю медкомиссию.

Узнав о детской мечте Гальцева, Андрей Малахов приготовил оригинальный сюрприз артисту. В студии программы «Привет, Андрей!» появился специальный тренажер для космонавтов. Устройство, которые многие называют просто «центрифуга», предназначено для тренировки вестибулярного аппарата. Телеведущий предложил юмористу опробовать его на себе. Юрий Гальцев тут же согласился и полез в тренажер, не забыв и знаменитую фразу Гагарина: «Поехали!».

Юмористу даже включили легендарную песню «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне». Однако сделать Гальцев смог только один круг. Сразу же после запуска аппарата артист попросил уменьшить скорость. Спасать несостоявшегося космонавта принялась его давняя подруга Клара Новикова.

«После праздника точно нельзя садиться», — подытожил Гальцев.

В студии присутствовала летчик-космонавт, герой России Елена Серова, которая также пришла поздравить звезду эстрады с юбилеем. По ее словам, космонавты проводят в подобном аппарате около 10 минут. Такие тренажеры нужны, чтобы подготовить человека к невесомости.

В новом выпуске «Привет, Андрей!» телеведущая Регина Дубовицкая рассказала, что взяла Юрия Гальцев в программу «Аншлаг» после рекомендаций Клары Новиковой.