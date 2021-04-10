«Милонов-шоу». Виолетта Волкова о бизнесе Навального и рынке политической защиты. ФАН-ТВ

На этот раз в гости к ведущему передачи «Милонов-шоу» пришла известная адвокат Виолетта Волкова. Она поделилась подробностями дела Pussy Riot, которое было заведено из-за акции в Храме Христа Спасителя и ответила на вопрос «Cui prodest?», который неизменно возникает, когда речь идет об этом громком скандале.

Виолетта рассказала, зачем Любовь Соболь выставляет себя «жертвой режима», и дала примерную оценку нажитого Алексеем Навальным на «политическом бизнесе» состояния. Несмотря на собственные «умеренно левые» взгляды, Волкова утверждает, что в суде готова защищать любого — в том числе и вышеупомянутого блогера. Об этом и многом другом — в новом выпуске авторской передачи депутата Госдумы Виталия Милонова.