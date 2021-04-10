Власти Дагестана изымут более 60 участков для строительства дороги в обход Дербента

Махачкала, 10 апреля. Дагестанские власти изымут у жителей республики 64 земельных участка общей площадью почти 37 тысяч квадратных метров для строительства трех километров автомобильной дороги в обход города Дербента. Об этом говорится в распоряжении регионального правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, для нужд республики изымаются участки в Дербенте, а также в селе Сабнова Дербентского района. Всего в список вошли 21 городской и 43 сельских участка. Их общая площадь составляет более 36,8 тысячи квадратных метров. При этом изъятию подлежат, в основном, отдельные части земельных участков.

В случае вступления в силу правительственного распоряжения, практически всех своих земель лишится СПК «Колхоз им. Г. Казимова» — 8,84 тысячи квадратов из имеющихся у кооператива 8,88 тысячи. Также часть земель потеряет ОАО «Электросигнал». Больше всего из физических лиц потеряет жительница Сабновы Написат Курбанова — более 2,4 тысячи квадратных метров земли.

В целом длина объездной дороги вокруг Дербента составит около 30 километров. Помимо основного хода трассы планируется строительство развязок, мостовых переходов и других элементов инфраструктуры.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана в целях строительства трех километров дороги в обход Дербента намерены изъять у жителей 65 земельных участков общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Соответствующее распоряжение в ноябре 2020 года было подписано занимавшим на тот момент пост премьер-министра региона Артемом Здуновым.