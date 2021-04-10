Президентские выборы в Перу: конец кризиса или дорога в никуда?

Первый раунд всеобщих выборов в Перу состоится в воскресенье, 11 апреля. Свои кандидатуры выставили 18 перуанских политиков, бизнесменов и общественных деятелей, которые выражают взгляды самых разных слоев общества — в том числе весьма радикальные.

Выборы нового главы государства проходят в очень непростых условиях. Перу переживает вторую волну эпидемии коронавируса, за несколько дней до голосования в стране был обновлен антирекорд по дневной смертности от COVID-19. Среди кандидатов до сих пор нет фаворита: в ходе опросов, проведенных центром Datum в конце марта 2021 года, 19% избирателей заявили, что не намерены голосовать, а 45% до сих пор не определились, кого из кандидатов выбрать.

Между тем для Перу выборы 2021 года являются шансом выйти из политического кризиса, который продолжается уже несколько лет и успел нанести серьезный удар по экономике страны. Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, почему это голосование так важно для Перу, и кто может стать главой высокогорного государства Южной Америки.

Политический кризис в Перу

Политический кризис разразился в Перу в 2017 году, когда правого президента Педро Пабло Кучински уличили в том, что он соврал Конгрессу о своих связях с бразильской корпорацией Odebrecht. В коррупционный скандал с Odebrecht оказалась вовлечена вся Латинская Америка. Однако первая попытка объявить импичмент президенту провалилась.

Потом Кучински помиловал бывшего диктатора страны Альберта Фухимори, приговоренного к 25 годам тюрьмы за многочисленные нарушения прав человека во время своего правления. После чего депутаты Конгресса Перу твердо решили отправить президента в отставку. Не дожидаясь этого, Кучински сам ушел с поста 23 марта 2018 года. Его место занял первый вице-президент Мартин Вискарра.

Развитие кризиса это нисколько не затормозило. Конгресс сопротивлялся любым антикоррупционным мерам Вискарры, который инициировал 29 мая 2019 года конституционный процесс, который должен был привести к роспуску парламента и новым выборам. 30 сентября 2019 года Вискарра распустил конгресс. Депутаты не признали действия президента, отстранили его от власти и назначили главой государства первого вице-президента Мерседес Араос. Однако она ушла в отставку уже на следующий день — Вискарру поддержало как население страны, так и силовые органы. Он удержал власть. К тому же его поддержал Конституционный суд, согласившийся с роспуском Конгресса.

Выборы состоялись 26 января 2020 года. Среди депутатов нового конгресса оказалось не так много сторонников Вискарры. Но зато на место его наиболее яростных критиков — сторонников диктатора Фухимори — пришли более лояльно настроенные центристы.

Тем не менее как и его предшественник Кучински, Вискарра не устоял перед согласованными действиями Конгресса, который отправил его в отставку 9 ноября 2020 года по обвинению в коррупции. Этот шаг вызвал негативную реакцию в перуанском обществе. Вискарра был популярен, а 68 членов конгресса из 130 сами находились под следствием по обвинению в коррупции.

Отставку Вискарры не признала и Организация американских государств (ОАГ), которая потребовала решения Конституционного суда страны для выяснения законности отстранения президента.

https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1326611160876150784

То же самое потребовали дипломаты Испании, США, Аргентины и ряда других стран.

https://twitter.com/CancilleriaARG/status/1326681624629686272

https://twitter.com/UKinPeru/status/1327298617900736512

Мануэль Мерино, назначенный Конгрессом президент Перу, был вынужден сразу же подавлять уличные выступления оппозиции. 14 ноября 2020 года полиция убила двух демонстрантов, более сотни были жестоко избиты, в том числе представители прессы. В итоге уже 15 ноября 2020 года Мерино подал в отставку, а Перу на один день оказалось вообще без правительства и президента. Наконец 16 ноября 2020 года Конгресс утвердил нового временного президента Франсиско Сагасти который приступил к исполнению своих обязанностей на следующий день.

Организация выборов

В Перу насчитывается более 25 миллионов избирателей, из которых 7,5 миллионов — это молодежь в возрасте 18-30 лет. Голосование для граждан в возрасте 18-70 годов является обязательным. Если же гражданин страны не воспользуется своим политическим правом избирать высшую власть, на него могут быть наложены штрафы в размере от 6 до 24 долларов США.

Из-за эпидемии COVID-19 ЦИК Перу пришлось развернуть 12 тысяч избирательных участков. Число работников избирательных комиссий доведено до 500 тысяч человек. Если же гражданин Перу откажется участвовать в комиссии, на него, согласно законодательству, налагается штраф в размере 60 долларов США.

Партии и кандидаты

Только семь из 18 участвующих в выборах кандидатов могут всерьез претендовать на пост президента Перу.

Противоречивый популист

Иони Лескано долгое время лидировал в опросах, но в последнее время его рейтинг колеблется в районе 9-10%.

Лескано — умеренный левый популист. При этом его экономическая политика выглядит достаточно противоречивой: он выступал и за создание социально ориентированной рыночной экономики и за более равномерное распределение прибылей от эксплуатации природных богатств страны, но без национализации. И в тоже время допускал национализацию горнорудной отрасли. В социальных вопросах Лескано остается консерватором — он против однополых браков и права женщин на аборт.

«Его главная политическая ценность в том, что он кандидат из Пуно и за него голосует юг (исторически более левый). Он украл голоса Вероники Мендосы на юге, поэтому занимает первое место», — считает перуанский политолог Паола Угас.

Лескано также прославился защитой прав потребителей — в его программу входят доступные и дешевые кредиты для мелких предприятий и жителей страны, сокращение внутренних цен на энергоресурсы и широкомасштабная экономическая кооперация с Боливией.

Либертарианское «улучшение страны»

Де Сото — всемирно известный экономист, специалист по неформальной экономике, правам бедных и мерам по социальной интеграции маргинализированных и бедных слоев населения.

В 1990-х годах он был советником бывшего диктатора Альберто Фухимори, а после консультировал по экономическим и социальным вопросам его дочь Кейко, когда она пыталась стать президентом страны в 2011 и 2016 годах.

В марте 2021 года де Сото оказался замешанным в «Вакцинагейте», когда несколько сотен высокопоставленных перуанцев привились вакциной от COVID-19, выехав за рубеж.

Де Сото — последовательный либертарианец по своим взглядам. В его программе сделан упор на поиск и привлечение иностранных инвестиций, увеличение вложений в здравоохранение и социальные проекты.

Перуанские социалисты

В 2016 году кандидат от левых сил Вероника Мендоса заняла третье место на выборах президента Перу. В 2018 году она поддержала антикоррупционные меры бывшего президента страны Мартина Вискарры. В 2021 году ее электоральное положение ухудшилось выдвижением Лескано, который оттянул на себя часть голосов на юге страны, поэтому сейчас ее рейтинг колеблется в районе 9-10%.

30 марта 2021 года в социальной сети Facebook начали распространяться фейки, в дальнейшем опровергнутые, о том, что Мендоса якобы выразила в Twitter сожаление в связи c гибелью Хорхе Киспе Паломино — одного из командующих леворадикальной партизанской группировки «Сендеро Луминосо». Клеветой кандидата от социалистов пытались атаковать одновременно с ее победой на предвыборных дебатах 29 марта.

В социальном плане она — наиболее прогрессивный кандидат для преимущественно католического Перу — выступает за расширение прав женщин и легализацию однополых браков.

Мендоса требует переписать Конституцию Перу и реформировать пенсионную систему страны, чтобы 1,2 миллиона работающих перуанцев стали получать пенсии. Она против действий горнорудных корпораций в стране: выступает за права индейцев, за более жесткое природоохранное законодательство и хочет пересмотреть соглашения о свободной торговле, заключенные прежними властями.

Дочь диктатора

Дочь бывшего президента страны часто апеллирует к наследию своего отца. В последние две недели Кейко постоянно занимает первое-второе место в рейтингах кандидатов на пост президента.

В экономической сфере политика Фухимори нацелена на расширение возможностей частного бизнеса и инвестиций, одновременно с этим — на расширение общественных работ, вложений в здравоохранение и помощь бедным, но с обязательным участием частного сектора. В своем февральском интервью она объявила, что для решения проблем Перу необходима demodura — сочетание выборной демократии и жесткой центральной власти, способной навести порядок в стране, — «твердая рука», но избранная демократическим образом.

Кейко дважды пыталась стать президентом — в 2011 и 2016 годах. При этом успела за последние несколько лет дважды посидеть в тюрьме из-за разбирательств по своему делу о коррупции и создания преступной организации в рядах своей партии. Фухимори до сих пор находится под следствием — буквально 11 марта 2021 года государственный обвинитель потребовал для нее 30 лет тюрьмы.

Футболист для молодежи

В самом начале кампании Джордж Форсайт, пользуясь своей известностью профессионального футболиста, игравшего в борной Перу, лидировал в рейтингах. Сейчас он в середине списка и не рассматривается многими аналитиками как кандидат, который может выйти во второй тур.

Форсайт сразу же заявил о себе как о кандидате, который заботится об интересах бизнеса и настроен жестко бороться с коррупцией. Он обещает поддержать макроэкономическую стабильность и создать «горный фонд», чтобы обеспечить поступление отчислений от горнорудных компаний.

Профессиональный футболист ориентирован на интересы молодежи, он самый молодой кандидат из участвующих в гонке — ему 38 лет.

«Я представляю поколение, которое досыта наелось коррупцией в политике и больше не верит в старую политику, — заявляет он. — Эта «те-же-самые-кратия», эти политики старой школы — они боятся нас!» — приводит слова Форсайта Reuters.

Идея Форсайта состоит в том, чтобы создать фонд, финансируемый 20% отчислениями с налогов (роялти) и прав собственности компаний в горнорудном секторе, которым будут совместно управлять горняки, индейские общины и государство. А также организовать Министерство инфраструктуры, чтобы создать 1,5 млн кратковременных рабочих мест для восстановления экономики после пандемии.

Ультраправый целибат

Ультраправый кандидат Рафаэль Алияга, чей рейтинг колеблется в районе 9-10%, в своих обещаниях делает ставку на дерегулирование экономики, свободу действий частного рынка и уменьшение доли государства в экономике.

Он заявлял, что является членом Opus Dei и практикует целибат. В социальной сфере придерживается жестко консервативных взглядов — он за раздельное обучение мальчиков и девочек, против однополых союзов и абортов.

«Основой наших позиций и идеологии является Иисус Христос» , — заявил политик после своего выдвижения на пост кандидата в президенты в октябре 2020 года.

Был неоднократно замешан в коррупционных скандалах, его имя всплывало во время публикации списков офшорных компаний в связи с «Панамским досье». Обладает огромной недвижимостью, включая несколько отелей, которая оценивается в миллиард долларов или больше. В 2001 году его деятельность расследовал конгресс страны в связи с предполагаемым уходом от налогов.

Левые радикалы

Педро Кастильо считается радикальным левым. Он один из самых противоречивых кандидатов, так как подозревается в связях с левой партизанской группой «Сендеро Луминосо», его рейтинги колеблются в районе 8-9%.

Кастильо родом из северного региона Чоко. Он работает учителем, а национальную известность получил в 2017 году, когда руководил успешной общенациональной забастовкой учителей. Согласно опросам, многие собираются голосовать за него именно потому, что он — «кандидат от народа».

Кастильо поддерживает изменение Конституции, так как она, по его мнению, создает все предпосылки для коррупции. Он также хочет национализировать газовую отрасль страны и реструктурировать пенсионную систему, чтобы как можно большее число граждан получали пенсию. Во время предвыборной кампании обещал распустить Конституционный суд, который работает против интересов народа. Заявил, что судьи и прокуроры всех уровней должны избираться простыми гражданами, за ними же в конгрессе страны должны быть зарезервировано 60% мест.

Новый кризис или новые перспективы?

У выборов в Перу, согласно ведущему политаналитику страны Альфредо Торресу, руководящему агентством Ipsos Peru, есть несколько особенностей, которые препятствуют установлению доминирования какого-либо партии.

Во-первых, это спонтанность решений о голосовании. Многие жители страны (25-50%) решают, за какого кандидата или партию опустить бюллетень, только в день голосования. Во-вторых, определенного рода прагматизм и патриархальность. Граждане страны не обращают внимания на прогрессивную повестку ровно потому, что давно привыкли к приниженному положению женщины в обществе. А усталость от нескончаемых военных диктатур, на которую была богата история страны в XX веке, подталкивает перуанцев искать «золотую середину» — не за левых, не за правых, но ближе к центру.

Согласно последнему опросу Ipsos, больше всего жителей Перу волнует борьба с эпидемией COVID-19 (56%), борьба с преступностью (46%), содействие инвестициям и занятости (45%), улучшение образования (43%), борьба с коррупцией (40%), борьба с бедностью (39%). Все остальные темы — изменение Конституции, улучшение инфраструктуры и другие — не набирают и 25% голосов респондентов.

Коррупционные скандалы, которые последние 30 лет раздирают перуанское общество, воспринимаются большинством граждан крайне негативно. Многие из них поддерживали бывшего президента Вискарру и его меры по противодействую коррупции ровно потому, что устали от депутатов и чиновников, постоянно попадающих под расследования о воровстве общественных фондов.

Судя по опросам, граждане страны ждут от будущего президента, что он сможет реанимировать экономику Перу, ВВП которого упал на 12,9% из-за эпидемии COVID-19; пересажать коррумпированных политиков; решить вопросы с преступностью и успешно бороться с бедностью, которая за время эпидемии увеличилась на 10% и захватила около 30% населения Перу.

У каждого из ведущих кандидатов-лидеров, за исключением ультраправого бизнесмена Алияги, есть что предложить обществу в любой из этих областей. Однако быстрее всего популярность росла у двух радикалов: социалиста Педро Кастильо слева и рыночника Эрнандо де Сото справа.

Это может означать, что граждане страны разочаровались в системных партиях и «звездах» общества. Но с другой стороны, большое число неопределившихся избирателей до этих выборов означало обычно одно: в Конгрессе ни одна из партий не возьмет большинства. Политические силы вынуждены будут формировать альянсы и договариваться друг с другом.

Сценарий выхода из кризиса у Перу только один: победа партий и президента схожих политических ориентаций — не важно, слева или справа. Правда, далеко не факт, что страна сможет пережить правление еще одного Фухимори.