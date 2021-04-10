Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 10 апреля. Авария с туристическим автобусом в Анталье унесла жизнь одного человека. Жертвой происшествия стала гражданка России.

По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Сообщается, что пострадали 26 человек. Одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы, информацию об этом подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

Известно, что автобус направлялся в Каппадокию из Анталии. Сотрудники посольства выехали на место происшествия.

Смертельное ДТП произошло ранее в Новосибирске, сообщал ФАН. В лобовом столкновении с пассажирским автобусом №97 в Октябрьском районе города погиб 35-летний водитель иномарки.