Психолог объяснила связь между возрастом отцов и развитием аутизма у детей

Москва, 10 апреля. Аутизм является генетическим нарушением, риск которого увеличивается из-за возраста отца, рассказала кандидат психологических наук Елена Орехова.

Вероятность развития аутизма у ребенка значительно выше, если отцу больше 55 лет. Генетические мутации накапливаются в частности в половых клетках организма с течением жизни. При этом возраст матери имеет меньшее значение, рассказала Орехова.

«Тут играет роль возраст родителей. Особенно отцов», — подчеркнула специалист.

Недуг встречается у мальчиков чаще, чем у девочек. Специалисты предполагают, что у женского пола срабатывает еще неизвестный науке защитный механизм. При аутизме нарушается баланс между нервным торможением и возбуждением в мозге, напомнила Орехова.

Поведение ребенка может помочь выявить заболевание, рассказал врач-психиатр Олег Хайретдинов. Внимательных родителей должны насторожить такие признаки, как замкнутость и повторяющиеся действия.