Международная группа медиков нашла способ побороть клещевой энцефалит

Москва, 10 апреля. Антитела, которые могут защитить организм человека от клещевого энцефалита, недавно обнаружила международная группа ученых.

Широко нейтрализующие антитела, которые отлично показали себя в эксперименте с участием грызунов, стали объектом исследования ученых. Специалисты выражают надежду, что полученные данные могут быть полезны для создания лекарства от клещевого энцефалита.

Предварительные результаты исследования демонстрируют, что антитела могут не только предотвращать развитие инфекционного заболевания, но и защитить человека от вируса Повассана, который также передается через укус клещей. Во время работы эксперты анализировали данные почти о 800 антителах, полученных выздоровевшими от клещевого энцефалита людьми. Самые мощные из них были обозначены как VH3-48.

Клещевой энцефалит по симптомам напоминает обычный вирус, однако он гораздо опаснее обычных инфекционных заболеваний. Российские врачи накануне обсудили заболевание в эфире передачи «Жить здорово!».