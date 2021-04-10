Telegram приступил к возврату денег инвесторам TON

Москва, 10 апреля. Инвесторы, вложившиеся в создание блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и не забравшие средства после закрытия проекта, начали получать свои деньги от Telegram.

Компания Павла Дурова в конце апреля 2020 года предложила инвесторам либо сразу вернуть 72% от вложенных средств, либо 110%, но через год. Как рассказали журналистам инвесторы, сейчас началась выплата долга в 110%.

Telegram планировал запустить собственную блокчейн-платформу осенью 2019 года, однако из-за судебного разбирательства в США сделать это не удалось. Комиссия по ценным бумагам (SEC) Соединенных Штатов приостановила первичное размещение токенов. Позже суд запретил Telegram выпуск криптовалюты. По мнению SEC, токены являются ценными бумагами. Комиссия обвинила Telegram в том, что компания не прошла необходимую процедуру регистрации.

Обязательства Telegram перед открытыми кредитными линиями к середине марта 2021 года достигли 625,7 млн долларов, которые мессенджер должен погасить до конца текущего месяца. Telegram с целью расплатиться с инвесторами разместил пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Таким образом компания смогла привлечь 1 млрд долларов.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее вошел в десятку богатейших миллиардеров из России. По оценке журнала Forbes, состояние Дурова оценивается в 17,2 млрд долларов.