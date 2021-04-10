Крошечных осиротевших бельчат выхаживают волонтеры в Воронеже. ФАН-ТВ

Волонтеры-экологи спасают пятерых маленьких бельчат, которых обнаружили в скворечнике на участке одного из жилых домов. Мать-белка утонула в бочке с водой, и детеныши остались без пропитания.

Хозяин дома, на участке которого произошла неприятность, через родственников связался с региональным отделением центра реабилитации диких животных «Сердце леса» по Воронежской области. Экологи незамедлительно приехали и осмотрели бельчат.

В гнезде оказались три самочки и два самца. Истощенных бельчат сразу покормили специальной молочной смесью и дали им грелку, после чего забрали в город под опеку. Теперь сирот выхаживают и кормят каждые два часа.

По словам волонтеров, малыши потихоньку прибавляют в весе. Как только бельчата окрепнут, их планируют переселить в вольер. Там они будут уже самостоятельно питаться и отвыкать от человека. А когда подросшие животные будут полностью готовы, их выпустят в природоохранные лесные территории.