Кнутов назвал главные особенности лидирующих в пяти средах российских военных разработок

Москва, 10 апреля. Россия продолжает разработку вооружения для возможных боевых действий в воздухе, космосе, суше, воде и киберсреде. Об особенностях оружия рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Первое, на что эксперт обратил внимание, это истребитель пятого поколения Су-57, с летными качествами которого пока не может сравниться ни один военный самолет в мире. Он может развивать скорость до 2,4 Маха. В связке с беспилотным летательным аппаратом «Охотник» он уверенно приближается к возможностям шестого поколения, передает издание Nation News.

Особого внимания заслуживает также новейший российский танк Т-14 «Армата», который обеспечивает личному составу дополнительную защиту благодаря имеющейся бронекапсуле. К тому же, в данной разработке применили технологию невидимости «стелс». В будущем этот танк вполне может быть модернизирован в робота.

Подводные лодки проекта 636 «Варшанявка» являются практически бесшумными, поэтому могут нанести удар противнику, не попадая в зону его видимости. Также стоит отметить глубоководный беспилотный аппарат «Посейдон», который способен идти на весьма больших скоростях. Одна такая торпеда с ядерной энергетической установкой способна уничтожить целую военно-морскую базу.

Ракета «Сармат» является уникальной российской разработкой, аналоги которой отсутствуют во всем мире. Она может совершать свои маневры на сверхзвуковой скорости и ее фактически невозможно остановить.

Также стоит уделить внимание российским суперкомпьютерам, которые могут предупреждать нападения и применение оружия массового поражения с помощью вывода из строя военных сетей оппонента. Однако на данный момент такие разработки находятся под грифом «секретно», резюмировал эксперт.

Ранее Юрий Кнутов рассказал об уникальных истребителях, которых лишилась Россия.

Также сайт 360tv.ru сообщал, что Юрий Кнутов назвал главные преимущества российских торпед ТЭ-2.