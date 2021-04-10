Дочь легендарного летчика Чкалова перевела телефонным мошенникам 23 млн рублей

Москва, 10 апреля. Злоумышленники похитили крупную сумму у младшей дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Жертва сама перевела деньги на реквизиты мошенников.

Младшая дочь советского летчика-испытателя Валерия Чкалова стала жертвой аферистов. Женщина перевела на счет мошенников 23 млн 300 тыс. рублей.

По словам пострадавшей, ей позвонил незнакомый мужчина, который представился старшим лейтенантом следственного отдела. Он предупредил жертву об утечке в Сеть данных ее банковских карт и настойчиво порекомендовал перевести сбережения на указанные реквизиты. Обманутая женщина пошла на поводу у злоумышленников и отправила им крупную сумму денег.

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