Вдова Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская испортила нам с мужем последние годы

Актриса Татьяна Власова отреагировала на обвинения Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей супруги покойного Армена Джигарханяна, в причастности к смерти артиста. По словам пианистки, именно Власова свела в могилу супруга.

Напомним, Джигарханян прожил с Виталиной, как она утверждает, около 17 лет, при этом был женат на Власовой. Лишь в 2015 году артист развелся со второй женой и женился на Цымбалюк-Романовской. Однако менее года спустя супруги расстались. Причиной этому был скандал после того, как режиссер обвинил супругу в краже денег из его театра.

Татьяна Власова рассказала корреспонденту ФАН, что подобные выходки и обвинения со стороны Цымбалюк-Романовской — не более чем жалкая попытка заработать популярность на очередном скандале.

«Этот человек, наверное, не совсем здоров. Такие прямые оскорбления и обвинения — подсудное дело. Раз она столько лет тратит на эту ерунду, значит, хочет какой-то славы. В отличие от нее, я по судам не хожу, я ее прощала; сколько раз она пыталась меня в чем-то обвинить! Если честно, я каждый раз в шоке от ее выходок, она никак не остановится, это даже на моем здоровье сказалось», — поделилась Татьяна Власова.

Артистка считает, что после смерти Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская решила присвоить себе образ «бывшей жены народного артиста» и строит свою судьбу за счет других людей.

«Она нам с мужем испортила последние годы своим поведением. Причем пианистка она посредственная, но берет тем, что складно говорит и врет на телевидении. Только вопрос: зачем мы ее пиарим? Это как с больным ребенком: если он болеет, мы же не выставляем его напоказ. Она говорит, что 17 лет за ним ухаживала. А доказательства где? Ни одной фотографии за это время. Меня обвиняет во всех грехах, мол, Армен из-за меня умер и дочь из-за меня покончила с собой», — обратила внимание Власова.

Собеседница ФАН подчеркнула, что не забудет ни слов Цымбалюк-Романовской, ни поступков.

«Реагировать на ее изречения — значит, давать ей возможность и дальше за наш счет существовать. Вон она себе квартиру какую смогла позволить! А мне половинка досталась. То, что она мою квартиру взломала, обокрала, — это мелочи. Потом Армена ограбила. Такое не прощается. Как она себя ведет? Как Крошка Цахес из сказки Гофмана. Бог ей судья, эту женщину я знать не хочу, мой покойный муж мне создавал окружение из хороших людей, я его хочу сохранить», — призналась Татьяна Власова.

Ранее пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разговоре с ФАН усомнилась, что Власова сильно переживает за смерть Джигарханяна.