Вашингтон, 10 апреля. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен вернется в Брюссель для встреч в рамках НАТО, где будет обсуждаться «российский вопрос». Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении агентства уточняется, что Блинкен прибудет в Брюссель на следующей неделе. Госсекретарь США проведет несколько дополнительных встреч с должностными лицами НАТО. Мероприятия в Брюсселе будут продолжаться на протяжении всей недели.

Ранее немецкие СМИ объяснили, как Украина упустила шанс попасть в НАТО. Киев не попадет в состав Альянса, потому что не желает заниматься реформами в стране. Более того, украинские власти не способны модернизировать армию до уровня стандартов НАТО.