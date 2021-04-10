СМИ: Киев намеренно ухудшает отношения с Минском

Киев, 10 апреля. Украинские власти намеренно ухудшают отношения с Минском и пытаются дискредитировать Белоруссию на международной арене. Об этом пишут СМИ Незалежной.

Киев заморозил общественно-политические связи с Минском, несмотря на то, что Белоруссия пыталась сохранить сотрудничество с украинской стороной. Власти Киева демонстрируют открытое нежелание вести диалог с Белоруссией, рассуждают авторы местных СМИ.

Минск не дает поводов для подобного отношения к себе и старается абстрагироваться от российско-украинского напряжения, но Незалежная, вероятно, решила полностью разорвать сотрудничество с Белоруссией. Как отмечают журналисты, такая напряженная политика не принесет пользы ни Киеву, ни Минску.

Ранее были опубликованы результаты социологического опроса, в ходе которого жители Украины отмечали, что страна движется в неверном направлении.