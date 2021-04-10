Барнаульская полиция устанавливает личность мужчины, найденного мертвым у реки

Барнаул, 10 апреля. Неподалеку от реки Пивоварки было найдено тело мужчины без следов насильственной смерти. Полиция разбирается в деталях случившегося.

Сотрудники правоохранительных органов нашли труп мужчины на улице Загородной около местной реки. Личность скончавшегося сейчас устанавливают.

На месте происшествия работает бригада следователей. Они проводят проверку по факту случившегося. По предварительным данным, гражданин умер ненасильственной смертью. На его теле и месте происшествия не было обнаружено следов криминального характера. В ближайшее время будет проведена экспертиза для установления точной причины смерти местного жителя.

Похожий случай произошел в Саратове. Там местные жители в колодце нашли тело женщины, сообщил ФАН.