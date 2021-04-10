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Сочи обогнал другие российские города по росту цен на жилье

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Сочи обогнал другие российские города по росту цен на жилье

Москва, 10 апреля. Первое место по росту среднего чека однокомнатной квартиры среди городов России занял Сочи, следует из сведений консалтинговой группы SRG.

Аналитики сравнили цены на жилье в 100 крупных городах страны за первый квартал 2021 года с аналогичным периодом прошлого года. Как выяснилось, стоимость жилой недвижимость в Сочи за год выросла на 25,16% — с 3,9 до 4,9 млн рублей, передает «Российская газета».

По данным SRG, в среднем по России средний чек вырос на 9-11%. Если же рассматривать квартальную динамику, то рост цен на жилье в крупных городах страны продолжает расти приблизительно на 3,5%, отметили эксперты.

Лидером квартального рейтинга оказался Норильск. За последние три месяца средняя стоимость жилья в городе выросла на 12%. Однако квартиры здесь недорогие. Например, «однушку» можно приобрести всего за 1,092 млн рублей.

Москва заняла 39 место в квартальном рейтинге роста цен на однокомнатные квартиры. Средний чек в столице увеличился на 5%. В Санкт-Петербурге стоимость жилья по сравнению с Москвой вдвое ниже, однако цены растут быстрее. За три первых месяца 2021 года они увеличились примерно на 6%.

Риелторы ранее составили рейтинг российских городов по доступности ипотеки. Специалисты рассчитали индекс доступности жилья на основе данных о доходах, процентах по кредиту и стоимости жилья.

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