Корабли ВМС Великобритании столкнулись в Бахрейне из-за ошибки капитана

Минный тральщик Королевского флота Великобритании HMS Chiddingfold протаранил другой корабль HMS Penzance во время военных учений в Персидском заливе. Пресс-служба британского министерства обороны подтвердила инцидент.

"Two @RoyalNavy ships have been involved in a collision in the Gulf, leading to approximately £100,000 of damage. HMS Chiddingfold hit HMS Penzance while attempting to berth in #Bahrain", reports @ForcesNewshttps://t.co/SrbVgy7Cow — Christian Thiels (@ThielsChristian) April 8, 2021

Столкновение произошло ночью во время попытки пристыковаться к пирсу в порту Бахрейна. В результате стеклопластиковый корпус HMS Chiddingfold получил серьезное повреждение.

«Этот маневр несколько раз отрабатывался в Великобритании. Но возник целый комплекс непредвиденных обстоятельств, среди которых были прилив и ветер. Кроме того, возникла техническая проблема», — рассказали представители британских ВМС.

Минобороны Великобритании сейчас проводит детальное расследование инцидента. По предварительным данным, причиной аварии стала неопытность капитана Саймона Ривза, который принял командование кораблем 3 января 2021 года. Маневр подобного рода на таком судне и в ночных условиях Ривз проводил впервые.

Согласно имеющимся данным, ущерб оценивается в сумму более 137 тыс. долларов. В порту Бахрейна корабли базировались во время учений, которые проходили в Омане.

«Острый кинжал»

Королевский флот Великобритании вместе с ВМС США, Франции и Омана принимал участие в учениях «Кхунджар Хадд» («Острый кинжал» в переводе с арабского — прим. ред.).

«Под флагом Великобритании участвовали фрегаты HMS Montrose, HMS Chiddingfold и корабль поддержки RFA Cardigan Bay. Все они базировались в Бахрейне», — сообщила пресс-служба ВМС Великобритании.

Получивший повреждение британский тральщик в команде с Cardigan Bay отрабатывал действия в случае минной угрозы.

«Учения были фантастическим шоу хорошо скоординированных, совместных сил в целом ряде дисциплин, многие из которых редко встречаются на судне противоминной защиты, и поэтому мы наслаждались возможностью попрактиковаться», — рапортовал штурман HMS Chiddingfold Эндрю Бонэм.

В рамках учений тральщик обыскал десять морских миль условно заминированного участка. Британские моряки нашли два макета мин и ликвидировали их.

Royal Navy sharpens its skills in key Gulf exercise: Khunjar Hadd – Arabic for sharp dagger – is the principal test of the Royal Navy of Oman and its ability to work with its allies in the region above, on and… https://t.co/A1eyjuS7fw ¦ NAVY UPDATE https://t.co/L2yu6dda8r — MI6 ROGUE (@mi6rogue) March 16, 2021

Примечательно, что инцидент произошел в юбилейный год, когда противоминная эскадра королевского флота отмечает 15 лет своей непрерывной деятельности в Персидском заливе.

Королевский флот в Персидском заливе

Великобритания с 1980 года постоянно присутствует в Персидском заливе и в Индийском океане. Операция носит название KIPION. Командование группировки британских ВМС находится в Бахрейне.

В настоящий момент в регионе находится четыре противоминных корабля ВМС Великобритании. В их число вошли два корабля класса Hunt — HMS Brocklesby и HMS Chiddingfold, а также два минных тральщика класса Sandown — HMS Penzance и HMS Shoreham.

«Корабли патрулируют Персидский залив, разыскивая и при необходимости уничтожая неразорвавшиеся морские мины с помощью водолазов и беспилотной системы обезвреживания мин SeaFox», — поясняет пресс-служба ВМС Великобритании.

Целью присутствия британского флота по официальной версии является обеспечение безопасности торговых путей на Ближнем Востоке.