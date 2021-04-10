Корабли ВМС Великобритании столкнулись в Бахрейне из-за ошибки капитана

Минный тральщик Королевского флота Великобритании HMS Chiddingfold протаранил другой корабль HMS Penzance во время военных учений в Персидском заливе. Пресс-служба британского министерства обороны подтвердила инцидент.
"Two @RoyalNavy ships have been involved in a collision in the Gulf, leading to approximately £100,000 of damage. HMS Chiddingfold hit HMS Penzance while attempting to berth in #Bahrain", reports @ForcesNewshttps://t.co/SrbVgy7Cow— Christian Thiels (@ThielsChristian) April 8, 2021
Столкновение произошло ночью во время попытки пристыковаться к пирсу в порту Бахрейна. В результате стеклопластиковый корпус HMS Chiddingfold получил серьезное повреждение.
«Этот маневр несколько раз отрабатывался в Великобритании. Но возник целый комплекс непредвиденных обстоятельств, среди которых были прилив и ветер. Кроме того, возникла техническая проблема», — рассказали представители британских ВМС.
Минобороны Великобритании сейчас проводит детальное расследование инцидента. По предварительным данным, причиной аварии стала неопытность капитана Саймона Ривза, который принял командование кораблем 3 января 2021 года. Маневр подобного рода на таком судне и в ночных условиях Ривз проводил впервые.
HMS Chiddingfold: Calamityhttps://t.co/uM9cUlwstf— CodeM (@CodeM369) April 7, 2021
Согласно имеющимся данным, ущерб оценивается в сумму более 137 тыс. долларов. В порту Бахрейна корабли базировались во время учений, которые проходили в Омане.
«Острый кинжал»
Королевский флот Великобритании вместе с ВМС США, Франции и Омана принимал участие в учениях «Кхунджар Хадд» («Острый кинжал» в переводе с арабского — прим. ред.).
«Под флагом Великобритании участвовали фрегаты HMS Montrose, HMS Chiddingfold и корабль поддержки RFA Cardigan Bay. Все они базировались в Бахрейне», — сообщила пресс-служба ВМС Великобритании.
Получивший повреждение британский тральщик в команде с Cardigan Bay отрабатывал действия в случае минной угрозы.
«Учения были фантастическим шоу хорошо скоординированных, совместных сил в целом ряде дисциплин, многие из которых редко встречаются на судне противоминной защиты, и поэтому мы наслаждались возможностью попрактиковаться», — рапортовал штурман HMS Chiddingfold Эндрю Бонэм.
В рамках учений тральщик обыскал десять морских миль условно заминированного участка. Британские моряки нашли два макета мин и ликвидировали их.
Royal Navy sharpens its skills in key Gulf exercise: Khunjar Hadd – Arabic for sharp dagger – is the principal test of the Royal Navy of Oman and its ability to work with its allies in the region above, on and… https://t.co/A1eyjuS7fw ¦ NAVY UPDATE https://t.co/L2yu6dda8r— MI6 ROGUE (@mi6rogue) March 16, 2021
Примечательно, что инцидент произошел в юбилейный год, когда противоминная эскадра королевского флота отмечает 15 лет своей непрерывной деятельности в Персидском заливе.
Королевский флот в Персидском заливе
Великобритания с 1980 года постоянно присутствует в Персидском заливе и в Индийском океане. Операция носит название KIPION. Командование группировки британских ВМС находится в Бахрейне.
В настоящий момент в регионе находится четыре противоминных корабля ВМС Великобритании. В их число вошли два корабля класса Hunt — HMS Brocklesby и HMS Chiddingfold, а также два минных тральщика класса Sandown — HMS Penzance и HMS Shoreham.
«Корабли патрулируют Персидский залив, разыскивая и при необходимости уничтожая неразорвавшиеся морские мины с помощью водолазов и беспилотной системы обезвреживания мин SeaFox», — поясняет пресс-служба ВМС Великобритании.
Целью присутствия британского флота по официальной версии является обеспечение безопасности торговых путей на Ближнем Востоке.