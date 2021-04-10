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Ливия

Поставка «Спутника V» и призыв генсека ООН — что произошло в Ливии 9 апреля

Поставка «Спутника V» и призыв генсека ООН — что произошло в Ливии 9 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 9 апреля 2021 года.

Международные мнения

Египетская дипломатическая делегация во главе с заместителем помощника министра иностранных дел по делам Ливии обсудила с исполняющим обязанности руководителя муниципального совета Бенгази шаги, необходимые для возобновления работы консульства в восточной части города.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо призвал Триполи поддерживать компании, которые инвестируют в Ливию и восстанавливают североафриканскую страну. По его словам, европейским организациям предлагают строить автомагистрали и аэропорты.

Руководитель турецко-ливийской бизнес-платформы Мортада Корнфил призвал национальных бизнесменов инвестировать в Ливию. По его словам, так Анкара заложит фундамент для создания логистического центра, а перспективный доход превысит десятки миллиардов долларов.

Политика

Бывший глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНЛ) Гасан Саламе дал интервью телеканалу 218 TV. Дипломат рассказал о причине своей отставки в марте 2020 года и оценил работу новой власти североафриканского государства.

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба вернулся в Триполи после тура по странам Персидского залива.

Политик посетил ОАЭ и Кувейт с рабочими визитами, в рамках которых обсудил развитие сотрудничества и ситуацию в регионе с представителями держав. Сообщается, что главе переходного кабмина не удалось совершить поездку в Катар и Саудовскую Аравию.

Здравоохранение

Минздрав ПНЕ объявил о запуске автоколонн с медикаментами в южные регионы и города.

Национальный центр по контролю заболеваний (CDC) сообщил, что в международный аэропорт Митига прибыла новая партия вакцин от коронавируса AstraZeneca, состоящая из 57 600 доз.

Новостной Twitter-аккаунт также заявил о третьей поставке российской вакцины «Спутник V» на территорию Ливии. По данным источника, в североафриканскую страну доставили порядка 100 000 единиц лекарственного препарата.

Глава Минздрава Ливии Али аль-Занати обсудил с представителями ООН ситуацию в области охраны здоровья граждан. Они затронули вопросы общественного здравоохранения в соответствии с международными протоколами, координации действий, поддержки со стороны партнеров и потенциального развития сферы.

Подготовка к выборам

Руководитель Высшей национальной избирательной комиссии Имад аль-Сайех пообещал поддержать юридический комитет Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), создающий конституционное правило для выборов, которые состоятся 24 декабря 2021 года.

Общество

Турецкие солдаты обучили ливийских военных студентов. Выпускников научили стрелять и защищать жилые районы.

Подготовка прошла в рамках меморандума о сотрудничестве стран, который подписали Анкара и триполитанское Правительство национального согласия в 2019 году. Однако документ потерял силу после принятия женевского соглашения, подразумевающего режим постоянного прекращения огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Ливию защитить мигрантов и лиц, ищущих убежища. По его словам, необходимо как разрешить гуманитарный доступ в приюты, так и принять законодательство по борьбе с торговлей людьми.

Нефтяная маркетинговая компания Al Bareqa завершила техническое обслуживание базы в Триполи, подготовила бак для «черного золота» вместимостью 25 миллионов литров, перезапустила трубопроводы и распределительные платформы.

В городе Сирт отменили комендантский час, открыли детские сады, школы и университеты.

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