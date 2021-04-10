Поставка «Спутника V» и призыв генсека ООН — что произошло в Ливии 9 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 9 апреля 2021 года.

Международные мнения

Египетская дипломатическая делегация во главе с заместителем помощника министра иностранных дел по делам Ливии обсудила с исполняющим обязанности руководителя муниципального совета Бенгази шаги, необходимые для возобновления работы консульства в восточной части города.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо призвал Триполи поддерживать компании, которые инвестируют в Ливию и восстанавливают североафриканскую страну. По его словам, европейским организациям предлагают строить автомагистрали и аэропорты.

دي مايو: #ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة إعمارها. #المرصد https://t.co/dWZpKr4zGi — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 9, 2021

Руководитель турецко-ливийской бизнес-платформы Мортада Корнфил призвал национальных бизнесменов инвестировать в Ливию. По его словам, так Анкара заложит фундамент для создания логистического центра, а перспективный доход превысит десятки миллиардов долларов.

مجلس الأعمال التركي: سنضع حجر الأساس لإقامة قاعدة لوجستية في ليبيا تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع. #ليبيا #المرصد https://t.co/zQdngDnZDd — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 9, 2021

Политика

Бывший глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНЛ) Гасан Саламе дал интервью телеканалу 218 TV. Дипломат рассказал о причине своей отставки в марте 2020 года и оценил работу новой власти североафриканского государства.

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба вернулся в Триполи после тура по странам Персидского залива.

Политик посетил ОАЭ и Кувейт с рабочими визитами, в рамках которых обсудил развитие сотрудничества и ситуацию в регионе с представителями держав. Сообщается, что главе переходного кабмина не удалось совершить поездку в Катар и Саудовскую Аравию.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصل إلى أرض الوطن بعد جولة خليجيةhttps://t.co/nSGr8DEhcg pic.twitter.com/BJ3F1Uh81m — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) April 9, 2021

Здравоохранение

Минздрав ПНЕ объявил о запуске автоколонн с медикаментами в южные регионы и города.

Национальный центр по контролю заболеваний (CDC) сообщил, что в международный аэропорт Митига прибыла новая партия вакцин от коронавируса AstraZeneca, состоящая из 57 600 доз.

Новостной Twitter-аккаунт также заявил о третьей поставке российской вакцины «Спутник V» на территорию Ливии. По данным источника, в североафриканскую страну доставили порядка 100 000 единиц лекарственного препарата.

#ليبيا | وصول الشحنة الثالثة من لقاح #كورونا التي تحوي على 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي pic.twitter.com/8QEahlVEpr — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) April 9, 2021

Глава Минздрава Ливии Али аль-Занати обсудил с представителями ООН ситуацию в области охраны здоровья граждан. Они затронули вопросы общественного здравоохранения в соответствии с международными протоколами, координации действий, поддержки со стороны партнеров и потенциального развития сферы.

الزناتي يبحث مع الممثل الإنمائي لمشروع الأمم المتحدة سبل دعم الوضع الصحي في #ليبيا. #المرصد https://t.co/Qqoy19ghoq — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 9, 2021

Подготовка к выборам

Руководитель Высшей национальной избирательной комиссии Имад аль-Сайех пообещал поддержать юридический комитет Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), создающий конституционное правило для выборов, которые состоятся 24 декабря 2021 года.

السايح يشدد على ضرورة تسلم المفوضية قانون الاتخاب للذهاب مباشرة نحو انتخابات ديسمبر. #ليبيا #المرصد https://t.co/csb0XVbhVa — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 9, 2021

Общество

Турецкие солдаты обучили ливийских военных студентов. Выпускников научили стрелять и защищать жилые районы.

Подготовка прошла в рамках меморандума о сотрудничестве стран, который подписали Анкара и триполитанское Правительство национального согласия в 2019 году. Однако документ потерял силу после принятия женевского соглашения, подразумевающего режим постоянного прекращения огня.

في خرق جديد لإتفاق اللجنة العسكرية 5+5.. تركيا تخرج دفعة من المسلحين الليبيين تم تدريبهم في الخمس. #ليبيا #المرصد https://t.co/Vz7nuIKoam — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 9, 2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Ливию защитить мигрантов и лиц, ищущих убежища. По его словам, необходимо как разрешить гуманитарный доступ в приюты, так и принять законодательство по борьбе с торговлей людьми.

غوتيريش يدعو #ليبيا إلى وضع تدابير لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء

https://t.co/cAj0kMxS9Y pic.twitter.com/vgpuwH06hw — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 9, 2021

Нефтяная маркетинговая компания Al Bareqa завершила техническое обслуживание базы в Триполи, подготовила бак для «черного золота» вместимостью 25 миллионов литров, перезапустила трубопроводы и распределительные платформы.

الانتهاء من صيانة خزان نفطي بمستودع طرابلس سعته 25 مليون لتر

https://t.co/9haE5R2XgU#ليبيا pic.twitter.com/DO2cUCSStg — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 9, 2021

В городе Сирт отменили комендантский час, открыли детские сады, школы и университеты.