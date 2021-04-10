Звезда сериала «Папик» удивила поклонников резкой сменой имиджа

Киев, 10 апреля. Украинская актриса Дарья Петрожицкая долгое время скрывала от поклонников, что сменила имидж. Девушка обрезала свои роскошные косы и сделала стрижку.

Звезда сериала «Папик» и фильма «Ночной скорый» опубликовала в Instagram снимок в совершенно новом облике. На фото у Дарьи каре на волнистых волосах. Фолловеров 29-летней артистки очень удивило ее преображение. «Карешка. Случилось это еще в декабре. Я долго смогла хранить этот маленький секретик», — обратилась к поклонникам Петрожицкая.

Публикация за полдня набрала более 55 тысяч лайков. Подписчики расхвалили звезду за смелость, они добавили, что Петрожицкой очень идет стильная стрижка.

«С каре еще ярче выглядишь», — написала пользовательница. «Красоту ничем не испортишь — ни длиной, ни карешкой», — заявил фолловер.

Сериал «Папик», снятый студией «Квартал 95», вышел на экраны в 2019 году. По сюжету, пожилой пенсионер отправляется в ночной клуб, где охотница на «папиков» Лиза (Петрожицкая) принимает его за миллионера. Девушка старается обратить на себя внимание, но в итоге понимает, что ее новый знакомый — не тот, за кого себя выдает.

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