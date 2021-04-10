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Звезда сериала «Папик» удивила поклонников резкой сменой имиджа

Звезда сериала «Папик» удивила поклонников резкой сменой имиджа

Киев, 10 апреля. Украинская актриса Дарья Петрожицкая долгое время скрывала от поклонников, что сменила имидж. Девушка обрезала свои роскошные косы и сделала стрижку.

Звезда сериала «Папик» и фильма «Ночной скорый» опубликовала в Instagram снимок в совершенно новом облике. На фото у Дарьи каре на волнистых волосах. Фолловеров 29-летней артистки очень удивило ее преображение.

«Карешка. Случилось это еще в декабре. Я долго смогла хранить этот маленький секретик», — обратилась к поклонникам Петрожицкая.

Публикация за полдня набрала более 55 тысяч лайков. Подписчики расхвалили звезду за смелость, они добавили, что Петрожицкой очень идет стильная стрижка.

«С каре еще ярче выглядишь», — написала пользовательница.

«Красоту ничем не испортишь — ни длиной, ни карешкой», — заявил фолловер.

Сериал «Папик», снятый студией «Квартал 95», вышел на экраны в 2019 году. По сюжету, пожилой пенсионер отправляется в ночной клуб, где охотница на «папиков» Лиза (Петрожицкая) принимает его за миллионера. Девушка старается обратить на себя внимание, но в итоге понимает, что ее новый знакомый — не тот, за кого себя выдает.

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