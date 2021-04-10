СМИ раскрыли причины нехватки кресел на встрече представителей Турции и ЕС

Берлин, 10 апреля. Ситуация с нехваткой кресел на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с представителями ЕС продолжает обсуждаться мировыми СМИ.

Речь идет о том, что на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем в зале не хватило одного кресла. Госпоже фон дер Ляйен пришлось сесть на диван, место на котором обычно отводится для переводчиков и других участников встречи.

«Эта картина живо отобразила иерархию. На равных встречаются двое мужчин, Мишель и Эрдоган. У них статус первых лиц. Председатель Еврокомиссии выполняет лишь второстепенную функцию, как и турецкий министр иностранных дел, служащий своему президенту», — пишут авторы немецких СМИ.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости вступления Турции в Евросоюз.