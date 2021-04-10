Инвесторы готовы профинансировать строительство сети марин на Черном море

Краснодар, 10 апреля. Разработчики проекта сети марин в Краснодарском крае достигли предварительных соглашений с инвесторами. Вкладчики готовы направить на реализацию объектов более 100 млрд рублей.

Соответствующей информацией поделился автор проекта, представитель проектно-архитектурного бюро «Гор-проект» Николай Гришин, передает ТАСС.

«Проявившие интерес к проекту инвесторы есть, они готовы направить более 100 млрд рублей инвестиций на реализацию четырех объектов на территории побережья Черного моря в регионе», — добавил он.

Благодаря своему географическому положению Краснодарский край считается отправной точкой или транзитным регионом при путешествиях на яхтах. Проект создания сети марин выбрали для поддержки к реализации Агентством стратегических инициатив на заседании регионального клуба в прошлом году. По словам Гришина, минимальная стоимость марины начинается от 20 млрд рублей, потенциальные вкладчики пока не раскрываются.

Ученые Стэнфордского университета ранее сообщили, что российские компании-разработчики искусственного интеллекта (ИИ) смогли привлечь меньший объем инвестиций, чем в минувшем году.