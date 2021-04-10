В NI раскрыли, чем Россия будет сбивать американские F-35 и F-22 в случае войны

Вашингтон, 10 апреля. Российские зенитно-ракетные комплексы С-серии представляют серьезную угрозу для воздушной техники НАТО в случае войны с РФ, уверены эксперты из США.

Почва для создания мощнейших российских систем противовоздушной обороны была подготовлена еще во времена Советского Союза, пишет военный аналитик Калеб Ларсон в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, первым детищем советских инженеров стала ракетная система класса «земля-воздух» С-25, которая охраняла небо СССР с 1955 по 1987 годы. Дальнейшие разработки С-серии постоянно улучшались, становясь мобильнее и мощнее, отметил журналист.

Разработанный в 70-х годах прошлого века ЗРК С-300 стал настоящим прорывом в сфере создания зенитного вооружения, считает Ларсон. По его словам, советские инженеры использовали последние достижения в ракетных технологиях для создания комплекса, радиус действия которого превышал дальность стрельбы любой подобной советской системы, выпущенной ранее.

«Помимо увеличения скорости и дальности полета ракеты, одной из основных целей разработки было значительное повышение надежности. Это было достигнуто за счет уменьшения размеров систем управления ракетами, позволяя заключать их в пусковые контейнеры, размещенные на верхней части мобильного вездехода», — пишет аналитик NI.

Продолжением линейки стал комплекс С-400, который является первой подобной системой, созданной в РФ уже после распада СССР, подчеркнул автор статьи. По его словам, от предшественника этот ЗРК отличается увеличенным радиусом действия и новым мощным радаром, позволяющим обнаруживать самолеты, оборудованные технологией «стелс».

Дальнейшим развитием С-серии станет С-500, отметил автор статьи. По его словам, комплекс сможет бороться с гиперзвуковым вооружением и целями, находящимися на низкой околоземной орбите. Упомянул эксперт и ЗРК С-600, о котором нет еще практически никакой информации. По его мнению, этот образец станет эволюцией российских ракетных систем класса «земля-воздух», нацеленным на борьбу со стелс-самолетами, такими как американские истребители F-35 и F-22, с которыми ВС РФ могут столкнуться в будущем в случае войны. По его словам, от российских специалистов стоит ожидать сокращения времени наведения и повышения боевой мощи перспективного ЗРК.

Ранее бойцы войск РХБ защиты в ходе учений на Камчатке впервые опробовали новый способ маскировки позиций расчетов С-400.

Кроме того, глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что российские комплексы С-400 являются проблемой для Североатлантического альянса, пишет сайт 360tv.ru.