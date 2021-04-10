В Крыму готовы дополнительно принять поток туристов в случае отмены полетов в Турцию

Инфраструктура Крыма и Севастополя готова принять российских туристов в наступающем сезоне, даже если их количество значительно возрастет из-за ограничения авиасообщения с Турцией. Об этом ФАН рассказал глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе РФ и среди двух крупных туроператоров сообщила о возможном ограничении авиасообщения с Турцией. Предварительно озвучивается период с 12 апреля по 12 мая. Причиной такого решения названа неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Представители туриндустрии Крыма и Севастополя готовы к такому развитию событий.

«У нас уже полноценно развита транспортная инфраструктура: есть мост, есть готовая федеральная трасса «Таврида», есть аэропорт со всеми возможностями по приему, есть железнодорожное сообщение. В Крым можно заехать самыми разными видами транспорта», — рассказал Борис Зелинский.

При этом он отметил, что не все курорты Крымского побережья одинаково хорошо приспособлены к высокому спросу со стороны отдыхающих. Большому количеству туристов будут рады в западном и восточном Крыму, в Большой Алуште на южном берегу полуострова, а вот в Большой Ялте могут возникнуть проблемы.

«Когда слишком большой наплыв туристов, инфраструктура Большой Ялты справляется с трудом. В силу географических причин, особенностей рельефа они могут принимать ограниченное число отдыхающих, особенно автотуристов. Есть проблемы с парковками, с въездом на эти территории, улицы узкие, в основном одностороннее движение, горная местность — все это в пик сезона может иметь определенные проблемы», — пояснил собеседник ФАН.

Он отметил, что избежать коллапса поможет и наметившаяся в последнее время у туристов тенденция приезжать в Крым не в высокий сезон, а в весенние и осенние месяцы.

«В Крыму активно развито санаторно-курортное лечение, отели SPA-направления с крытыми SPA-комплексами. Из-за того, что зарубежные направления почти все закрыты, многие выбирают такой отдых в Крыму или на Кавказе. Кроме того, популярны экскурсионные туры в Крым, а для них тоже самое оптимальное время для посещения — весна и осень, когда еще не жарко, нет такого количества народа и можно спокойно посмотреть местные достопримечательности», — добавил представитель Российского союза туриндустрии.

Борис Зелинский также добавил, что количество мест для размещения с учетом частного сектора, включающего мини-гостиницы, апартаменты и квартиры, тоже не вызывает беспокойства. Кроме того, обильные осадки последних месяцев пополнили запасы водохранилища: дефицита воды возникнуть не должно.

«Надеемся, что в этом году Крым установит абсолютный рекорд по посещаемости и это подтолкнет инвесторов активнее вкладывать деньги в развитие гостиничного сектора и инфраструктуры. Надежды на этот сезон благоприятные», — резюмировал Зелинский.

Ранее ФАН сообщал, что в преддверии курортного сезона власти Крыма занимаются решением вопроса с парковками в курортных городах.