Юрий Гальцев рассказал, как чуть не стал военным летчиком

Москва, 10 апреля. Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев рассказал, что в детстве мечтал о карьере летчика и даже поступал в авиационное училище. Однако комиссия не допустила его до полетов.

Знаменитый эстрадный артист и юморист Юрий Гальцев родился в день, когда Юрий Гагарин покорил космос — 12 апреля 1961 года. Родители даже назвали его в честь Гагарина, а в детстве называли «космонавтом». Все мечты будущей звезды эстрады были только о небе. После восьмого класса Гальцев твердо решил стать летчиком.

Он поступал в Высшее военное Тамбовское авиационное училище. Главными критериями при наборе в учебное заведение были состояние здоровья и физические параметры. По словам Юрия Гальцева, он успешно прошел первые три медицинских комиссии и уже грезил полетами, как вдруг прозвучал «приговор» одного из врачей.

«Приехала откуда-то из далека старенькая врач-бабушка, и она говорит: «Юрочка, подойди, ротик открой». Что-то смотрела, проверяла какой-то линеечкой. «Дорогой ты мой, нет, я должна тебя комиссовать. У тебя какая-то штучка не войдет. Ты военный летчик, она там у тебя не войдет. Ты там сдохнешь наверху"», — вспоминает артист.

Гальцев признался, что прямо в кабинете у него случилась истерика. Поскольку мнение этого врача оказалось решающим — будущего юмориста списали. Артист долго переживал и, по его словам, неделю прорыдал, ведь было сложно отказаться от заветной мечты.

Тогда юный Гальцев не знал, что пройдет немного времени и он будет блистать со своими номерами на сцене, а его смешные фразы пойдут в народ. В программу «Аншлаг» артиста порекомендует Клара Новикова, случайно попавшая на одно из его выступлений в Петербурге.