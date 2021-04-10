Жительница Сальска погибла на заднем сидении взорвавшегося автомобиля

Ростов-на-Дону, 10 апреля. Специалисты устанавливают причину взрыва иномарки во дворе частного дома. В результате инцидента погибла хозяйка участка.

Спасатели обнаружили тело женщины на заднем сиденье Daewoo Nexia после ликвидации пожара в автомобиле, сообщает пресс-служба МЧС по области. Причины смерти будут установлены следствием.

Инцидент произошел 9 апреля во дворе частного дома. Соседи услышали мощный взрыв и поспешили на участок. Там они увидели горящую машину, после чего вызвали пожарных.

Оказалось, что обнаруженный труп принадлежит хозяйке дома. По первоначальным данным, взрыв произошел внутри автомобиля, но его точную причину устанавливают специалисты.

Ранее ФАН сообщал о пожарных, ликвидировавших возгорание иномарки в Санкт-Петербурге.